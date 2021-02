Prečo ľuďom hrabe – dnes SPUTNIK V

V dnešnom HRABE sa pozrieme na nezmysly a fakty okolo ruskej vakcíny SPUTNIK V a na zopár zúfalcov, ktorí by sa radi zviezli na vzostupnej vlne, ktorú do slovenských luhov a hájov priniesla táto vakcína, ktorá za to inak nemôže.

Začnime samotnou vakcínou, ktorá za nič fakticky nemôže, ale Rusko ako známa ríša lotrov a naničhodníkov (myslím len tých, ktorí tú krajinu ovládajú) si s touto vakcínou skúša hrať Európsky poker. Tu sú niektoré fakty:

SPUTNIK-V nie je v EU registrovaná a Rusi o jej registráciu zatiaľ nezažiadali, prečo asi vysvetlenia sú len 2: buď sa boja žeby neprešla testami, prípadne sa ukázal nejaký jej problém alebo rozhodli sa s ňou zahrať geopolitickú hru na rozbitie jednoty krajín EU

nie je v EU registrovaná a Rusi o jej registráciu zatiaľ nezažiadali, prečo asi vysvetlenia sú len 2: V Maďarsku je síce SPUTNIK-V schválený (ako v jedinej krajine EU), ale to za takých okolnosti, že keby takto bol u nás schválený trebárs PFIZER , MODERNA alebo AstraZeneca , tak by ste videli ten poprásk od Fica a Kotlebu o tom, ako ide Vláda mrzačiť svojich ľudí Okrem Maďarska je SPUTNIK-V (dnes 19.2.) plne schválený len v 2 krajinách a to Uzbekistan a Turkmenistan (nič proti Uzbekom a Turkménom, ale radšej by som sa poobzeral inam, napr. taký PFIZER je schválený plne v 37 krajinách a dôveryhodnejších ako Uzbekistan a Turkmenistan ) Dokonca v samotnom Rusku je SPUTNIK schválený len na núdzové použitie Je k tomu treba ešte niečo dodať? (mne stačí a už tu by som mohol skončiť)

schválený (ako v jedinej krajine EU), ale to za takých okolnosti, že keby takto bol u nás schválený trebárs , alebo , tak by ste videli ten poprásk od Fica a Kotlebu o tom, ako ide Vláda mrzačiť svojich ľudí Momentálne je v EU v schvaľovacom procese aj vakcína od firmy Johnson&Johnson , používa sa len v jednej dávke, čiže je ešte výhodnejšia ako SPUTNIK-V , kde treba 2 dávky). Ale zatiaľ som nikoho kompetentného nepočul, aby povedal: "Nečakajme na schválenie, ale poďme ju používať hneď". Ľudia z firmy Johnson&Johnson by sa určite potešili a možno aj iní Podobne je v schvaľovacom procese v 3. fáze napr. aj vakcína Novavax a zase nič, žiadne volanie po dovoze a jej použití pred schválením

, V Maďarsku zaočkovali SPUTNIK -om 23 tisíc ľudí pri celkovej zaočkovanosti 481 tisíc Jednoduchá matematika 23/481 = 0,047 t.j. menej ako 5 percent tvorí pri očkovaní SPUTNIK 95 percent očkovaní je inou vakcínou ako SPUTNIK (ešte nestačí)

-om 23 tisíc ľudí pri celkovej zaočkovanosti 481 tisíc Vedľajšie účinky vakcín Podľa Ruského minister zdravotníctva Murashka pri SPUTNIK- u sú Vedľajšie účinky pri 14 % zaočkovaných U nás pri zaočkovanosti 332 842 ľudí vakcínami Pfizer, Moderna a AstraZeneca, Štátny ústav na kontrolu liečiv do utorka evidoval 939 hlásení o vedľajších účinkov Opäť matematika 939 / 332 842 = 0,0028 = 0,3 % Ešte nestačí, 0,3 % je menej ako 14 %, ale tento údaj by som bral s rezervou, zajtra možno príde Rus s lepším číslom

Celková zaočkovanosť k 18.2.2021 Rusko, ktoré vyrába SPUTNIK-V zaočkovalo doteraz 2,67% populácie Slovensko, ktoré nemá vlastnú vakcínu zaočkovalo doteraz 6,31% ľudí A napr. Británia, ktorá vyrába AstruZenaca zaočkovala už 25,04% populácie Tiež tomu nerozumiem, prečo by Rusi mali vyvážať SPUTNIK-V keď majú doma nezaočkovaných ľudí Možno Rusi chápu vývoz vakcín len ako inú formu jej otestovania, veď aj samotný Putin sa vykrúca a radšej by videl ako sa očkuje Matovič a Fico

A posledný argument, s Rusmi sa robí ťažko, niečo vám hovoria, ale keď príde na lámanie chleba, tak sa vyhovárajú a klamú a preto je dnes vôbec nejasné, koľko vôbec dávok dokážu vyrobiť Matovičove reči o tom, že o týždeň tu môžeme mať 180 tisíc dávok sú asi také dôveryhodné ako jeho one time – next time



A na záver ešte zopár poznámok:

Náš premiér Igor Matovič sa opäť chytá barličky a začal horlivo presadzovať vakcínu ruskej proveniencie (môj skromný odhad je však taký) že len potrebuje odpútať pozornosť od svojich problémov, ktorých má momentálne vyše hlavy.

Druhý exot, o ktorom som písal minulý týždeň tu, antivaxer Róbert Fico sa po týždni, keď sa zaprisahával, že sa nedá zaočkovať, zrazu otočil a začal presadzovať dovoz ruskej vakcíny. Od antivaxera by som veru očakával, že bude bojovať proti akejkoľvek vakcíne, ale geopolitika zrejme ovplyvňuje myslenie aj v takej výsostne vedeckej dišpute akou je očkovanie (aspoň medzi komunistami, ktorí práve nie sú pri moci je to zjavne tak).

K exotovi Ficovi ešte jedna poznámka: Za socializmu existoval vakcinačný program (nadiktovaný zhora) a nehrozilo, že by niekto protestoval proti očkovaniu. Síce mohol, ale mohol za takýto prejav aj skončiť v BASE. Nepamätám si však, žeby mladý Robko Ficko bojoval proti vakcinácii a zvolával protesty. Robko ticho držal hubu a nechal sa očkovať presne tak, ako veľký komunistický brat chcel. Samozrejme súdruh Blaha tiež aj celá jeho rodina. Stačilo, ak by sa Blaha držal bývalého komunistického postoja (držať hubu a krok, a nechodiť bez rúška na demonštrácie) a aj v jeho rodine by to dnes vyzeralo inak.

Ja si zo socíku pamätám len jeden výjav z vakcinácie, učili sme sa v triede, zrazu sa otvorili dvere, do triedy vošli 2 tety v bielych plášťoch, volali si nás po mene a očkovali nás hlava nehlava. Ja som s tým bohuvďak nemal problém, ale živo si pamätám ako niektorí spolužiaci a spolužiačky utrpeli šok, pretože sa príšerne báli očkovania. Komunistov nezaujímalo, že deti nemajú v takto stresovej situácii nablízku svoju mamu, ktorá by u nich ten stres minimalizovala, ale očkovali hlava nehlava, nehľadiac na pocity malých 6 až 10 ročných detí, ktoré si ten stres a bolesť odniesli so sebou do ďalšieho života.

A tiež si z rodiny pamätám na jeden prípad, keď dieťa malo kontraindikáciu na očkovanie, do školy ich prišli očkovať, dieťa tetám v bielych plášťoch nepovedalo nič a výsledkom bol komplikovaný zdravotný problém dieťaťa, ktoré sa pred očkovaním neozvalo, ale keby pri ňom bola jeho mama, tak by ten problém nenastal.

Dnes žijeme v demokracii a očkovanie je dobrovoľné, tak buďte radi a užite si to, že vaše deti dnes nikto nemôže zaočkovať bez vašej prítomnosti, alebo ak si to neželáte, pretože majú diagnostikovanú nejakú kontraindikáciu. No ak by sa dnes presadili myšlienky, ktoré okolo rozsieva taký Blaha alebo Kotleba a im podobní, tieto časy by sa zaručene vrátili a opäť by sa očkovalo hlava-nehlava a komunistom alebo fašistom (podľa toho, ktorí by vládli) by to vôbec nevadilo.

Samozrejme SPUTNIK-V za nič nemôže, tak ako za problémy, ktoré spôsobil nemohol ani československý komunistický vakcinačný program (to len komunisti ho zneužili v dobrej viere nepozerajúc na potreby malého dieťaťa). SPUTNIK-u fandím, no hlavne nech jeho majitelia požiadajú o jeho schválenie, aby sme tu mali snáď (ak je v poriadku) o jednu vakcínu viac a tí, ktorí veria len súdruhom z Ruska, aby mali možnosť zaočkovať sa. Ja sa uspokojím aj s vakcínou západnej výroby, keďže jej majitelia nečakajú na dobré slovo Orbána aj Matoviča, ale chcú prezentovať svoju kvalitu hlavne merateľnými číslami a nie kecami.

Nebyť vakcinácie, mnohí z nás by ani neboli na svete, pretože naši predkovia by boli predčasne mŕtvi, preto sa jej nebojme, ale zároveň dbajme na to, aby bola pod vedeckým dohľadom.