Prečo ľuďom hrabe – dnes Róbert Fico 1. krát

Ľuďom všeobecne hrabe a ja sa pýtam, prečo aj tomuto nešťastníkovi, ktorý sa kedysi chválil, že je zbirmovaný, no ostatní dodali, škoda že však komunista. Tak si len trochu rozoberme jeho tvrdenia a podrobme ich logickej analýze.

Fico dnes v rádiu expres povedal, že sa nedá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Niekoľkokrát zopakoval, že nie je zástancom očkovania, pričom však neuviedol žiadne logické argumenty, ale oháňal sa len tvrdením, že na tom zárábajú farmaceutické firmy, čo považuje za obrovský biznis.

Fico vychádza z tézy, že ak niekto na niečom zarába, tak ten produkt netreba používať (ak som teda dobre pochopil Fica). Teda nie je podľa neho dôležitá kvalita a vlastnosti produktu, ale zisk ktorý z jeho predaja plynie by mal byť podľa Fica zrejme minimálny, ideálne žiadny (neviem z akej ekonomickej teórie vychádza, ja žiadnu takú nepoznám). Zaujímavá myšlienka, len škoda, že ju náš známy komunista nepoužíva širokospektrálne. Napríklad:

Fico dnes nebýva v panelákovom byte, kde býval kedysi ale v luxusnej rezidencii (a nie prvej), na mieste je teda otázka: prečo sa presťahoval, veď na tom luxuse predsa niekto musel obrovsky zarobiť

prečo si nenašiel niečo jednoduché, napr. taká garsonečka by mu s jeho mladou družkou isto bodla

deti nemajú a malý panelákový priestor by ich isto ešte viac zblížil Fico používa luxusný mobilný telefón značky VERTU, ja sa teda pýtam: prečo nepoužíva nejaký obyčajný tlačidlový telefón za 20 EUR

veď aj ním sa dovolá a síce tiež na ňom niekto zarobí, ale možno 100 krát menej ako na značke VERTU Fico nechal študovať svojho syna Michala na súkromnej škole, kde sa platilo vysoké školné a preto je namieste otázka: prečo nenechal svojho syna študovať na normálnej štátnej strednej škole, kde sa nič neplatí a nikto na tom nezarobí, ale nechal ho na súkromnej škole

síce ako dobrý korupčník dostal aj tam 90 percentnú zľavu a dodnes nevieme prečo

nebolo škoda dávať aj tých 10% nejakému súkromníkovi (cca 900 Eur ročne), kto na vzdelaní jeho syna zarobil Nezaznamenal som doteraz kým nebol COVID, žeby Fico kritizoval slovenský vakcinačný program, preto sa môžeme pýtať: prečo nechal Fico zaočkovať svojho syna keď bol dieťa v súlade s národným vakcinačným programom, tak ako každý normálny rodič

veď predsa na každej vakcíne zarába nejaká farmaceutická firma

je úplne jedno, či ide o vakcínu proti osýpkam, mumpsu, tetanu atď alebo proti COVIDU

na každej jednej zarábajú Pharma firmy a takto by sme mohli s Ficom pokračovať prečo jazdí na drahých autách

prečo navštevuje luxusné reštaurácie

prečo má extrémne drahé hodinky

a tak ďalej, ten zoznam by bol veľmi dlhý

......

Najhoršie na tom všetkom je, že nejaký dôveryhodný Ficov volič si môže jeho slová vziať k srdcu a kľudne mu ten nelogický výklad zo strany Fica môže privodiť smrť.

Fico je už zrejme schopný všetkého a zrejme aj možnú smrť jeho naivných voličov dnes považuje za pokračovanie jeho "sociálnej" politiky inými prostriedkami (možno to chápe tak, že ušetrí na vyplácaní dôchodkov, lebo sekeru, ktorú narobil, je dodnes nepokrytá). Ja len dodám, že tie jeho prostriedky sú zákerné, nenávistné a vypočítavé.

Tak ako hovorí klasik: "Nevzdelanosť a nenávisť budú oplakávať svojich mŕtvych". Ja len dodám, že Ficova nenávisť a nevzdelanosť jeho voličov, ktorí sú mu schopní uveriť aj to najperfídnejšie klamstvo, no len do doby kým ho nepocítia sami na svojej koži.

Pán Jozef Ťažiar bývalý volič SMER-u by veru vedel rozprávať, keby ešte žil. Fico potreboval len jeho hlas, to že mu štát kvôli Ficovmu presadeniu neústavného zákona zabral pozemky, ktoré starý pán nechcel predať, to už Fica (ktorému sa zrejme nebridí ísť aj cez mŕtvoly) asi netrápi.